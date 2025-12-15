Ялтинского чиновника задержали при получении взятки в 300 тысяч рублей

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнародовало видео задержания высокопоставленного чиновника в Ялте. На записи, опубликованной в Telegram-каналах, виден мужчина в костюме, лежащий лицом в асфальт рядом с автомобилем с разбитым окном.

В рамках спецоперации силовики изъяли из салона машины характерный подарочный конверт с надписью «Настоящему мужику». В присутствии понятых из конверта была извлечена крупная сумма денег.

Как следует из официального сообщения ФСБ, задержанный — начальник отдела закупок администрации города Ялты. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, к чиновнику обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на муниципальный земельный участок. В ответ чиновник потребовал через посредника 300 тысяч рублей якобы для передачи другим должностным лицам.

В момент получения полной суммы денег подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ с поличным. По данным ведомства, он признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

