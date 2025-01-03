«Яндекс» закроет доступ к картам и фото НПЗ по решению суда

Компания «Яндекс» закроет доступ к картам и фотографиям объектов инфраструктуры одного из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Сервис вынужден это сделать по решению московского суда.

Причина – регулярные атаки дронов ВСУ. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

«Яндексу» дали месяц на то, чтобы удалить или заретушировать изображения составных частей предприятия из сервиса «Яндекс Карты».

Также с организации взыскали госпошлину в бюджет государства.

В требованиях представителя надзорного ведомства указано, что в свободном доступе сервиса «Яндекса» имеется информация обо всех объектах НПЗ, представляющего стратегически важное значение.

Ранее сообщалось о том, что в Москве группа злоумышленников попыталась взломать робота-доставщика «Яндекса».