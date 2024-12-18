В Москве группа злоумышленников попыталась взломать робота-доставщика «Яндекса»

В Москве группа злоумышленников попыталась взломать робота-доставщика, принадлежащего компании «Яндекс». «Курьер» вез с собой средство для мытья раковин. Об этом РБК сообщил представитель организации.

Несмотря на попытку кражи, преступникам не удалось осуществить свои планы — робот продолжил работу без каких-либо последствий. Службы безопасности уже занимаются расследованием этого инцидента.

Стоит отметить, что многие жители столицы позитивно относятся к роботу-курьеру на колесах. Например, когда тот не может преодолеть препятствие, неравнодушные прохожие спешат ему на помощь. Несмотря на свой небольшой размер, вес этого малыша, по данным из открытых источников, достигает 70 кг.

Ранее сообщалось о стремительном росте зарплат курьеров в преддверии Нового года из-за дефицита кадров и высокого спроса. Многие компании готовы платить сотрудникам от 200 тыс. руб. в месяц, а водителям — вдвое больше.