Японец признался в желании задавить машиной группу школьников в Осаке

В японской Осаке произошло ДТП. Там машина врезалась в группу учащихся. Водитель автомашины уже признался, что сделал это намеренно. Об этом сообщило агентство Киодо.

В городе Осака, который находится в Японии, на выходе из школы группа учеников была сбита автомобилем. За рулем машины находился 28-летний мужчина. Он уже признался в попытке убийства детей.

«Мне все опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить», — указал он.

По итогам наезда семь подростков получили травмы. По информации издания, все они находятся в сознании. Злоумышленника, который пытался задавить детей, задержали. Ему инкриминируют покушение на убийство.

Ранее сообщалось о ДТП в Анталии, по итогам которого в больницы попало двое россиян. Туристический автобус в Турции по дороге из аэропорта съехал в кювет и врезался в теплицы. Изначально в больницы отправили 19 пострадавших с травмами, но после оказания помощи в медицинских учреждениях оставили только двоих из них.