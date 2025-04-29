В Генконсульстве РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Из всех россиян, кто был доставлен в больницы Турции после аварии автобуса в Анталье, в медицинских учреждениях остаются только два человека. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителей Генерального консульства РФ в этом городе.

«По нашей информации, лечение продолжают проходить двое россиян. Остальные выписаны из больниц», — указали дипломаты.

Родственников пострадавших своевременно информируют в больницах о состоянии своих пациентов. Само генконсульство также держит ситуацию на контроле, оно поддерживает контакт с различными турецкими ведомствами, представителями туроператора, а также страховыми компаниями.

Ранее сообщалось, что ДТП в Турции произошло утром 29 апреля. Туристический автобус следовал из аэропорта в город Сиде, но съехал с дороги в кювет и столкнулся с тепличным комплексом. Изначально в больницы доставили с травмами 19 туристов.