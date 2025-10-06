Япония трясется: новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло регионе

Эпицентр сейсмического события располагался в 293 км к востоку от крупного города Сендай, административного центра префектуры Мияги. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, что характерно для большинства сейсмических событий в этом регионе.

В Японии регулярно происходит подземные толчки различной силы из-за ее расположения в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где сталкиваются несколько тектонических плит.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала. Местные власти продолжают мониторинг ситуации, хотя землетрясение такой магнитуды обычно не представляет серьезной угрозы для инфраструктуры и населения.

Ранее сообщалось, что возле Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2.