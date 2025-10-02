Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле Стамбула: подземные толчки ощущались в европейской части мегаполиса

Значительное землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Стамбула, вызвав заметные подземные толчки в европейской части турецкого мегаполиса. Эпицентр сейсмического события располагался в Мраморном море на глубине менее 7 километров. Об этом сообщает ТАСС.

Стамбул вновь испытал на себе силу природы — в акватории Мраморного моря в 70 километрах от города зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощущались в европейских районах многомиллионного мегаполиса, однако предварительные данные не сообщают о серьезных разрушениях или жертвах.

Согласно официальной информации, сейсмическое событие произошло в 14:55 по местному времени. Эпицентр располагался возле города Текирдаг на относительно небольшой глубине — около 6,7 километров, что усилило восприятие толчков на поверхности. Различные службы приводят немного отличающиеся данные: главный департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщает о магнитуде 5,0, сейсмообсерватория Босфорского университета зафиксировала показатель 5,2.

Местные жители активно делились впечатлениями в социальных сетях, отмечая продолжительность подземных толчков. Власти оперативно провели оценку ситуации, но пока не объявляли о каких-либо экстренных мерах.

Ранее были названы опасности, которые поджидают туристов на популярных зарубежных курортах.