Японский легковой автомобиль влетел в пивной ресторан на Тверской

Автомобиль Nissan Teana влетел в пивной ресторан Krombacher на Тверской в центре столицы. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что инцидент случился вчера вечером из-за столкновения двух автомобилей. Водитель «Ниссана» пострадал, поскольку его автомобиль оказался сильно развороченным. При этом данных о состоянии второго участника автоаварии нет.

Отмечается, что из-за ДТП в Тверском районе Москвы образовалась большая автомобильная пробка. Так, было затруднено движение по Тверской-Ямской и Большой Грузинской улицам. Точные причины аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что самосвал чуть не снес мост на Ленинградском шоссе в Подмосковье.