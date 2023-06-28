«Яркое кислотное пятно»: выяснилось, как можно выжить в тайге

В Приамурье нашли живым 12-летнего мальчика, который сутки провел в тайге под проливным дождем. Информация об этом появилась на канале поисково-спасательного отряда «Амур» .

Эксперт по выживанию Михаил Макеев отметил, что подробностей того, как ребенок провел эти сутки, не так много. Но есть общие рекомендации, которые в любом случае пригодятся тем, кто может попасть в похожую ситуацию.

«В целом люди, собираясь в лес за пределы цивилизации, должны готовиться к самой худшей ситуации, даже если это маловероятно. Надо взять с собой элементы снаряжения, которые позволят закрыть базовые потребности: еду, воду, средства для разведения огня, лекарства», — сказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Закрыв базовые потребности, человек сможет более комфортно выживать, ожидая помощи.

Еще одно правило: при походе в лес нужно одеваться как можно ярче.

«В лесу надо выглядеть, как яркое кислотное пятно, чтобы вас легче было найти. А до детей нужно донести, что прятаться ни в коем случае нельзя. Спасатели и психологи рассказывают: бывает, потерявшийся ребенок намеренно не откликается на зов», — отметил Макеев.

Собеседник подчеркнул: такие дети объясняют свое поведение тем, что боялись гнева родителей. А между тем спасатели редко проходят один и тот же квадрат по второму разу, стараясь увеличить площадь поиска. Это может привести к трагедии.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, как спастись от акулы.