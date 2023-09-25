Ящик с трехметровым питоном нашли грибники под Балашихой

Работники 307-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывезли из лесного массива в Балашихе ящик с трехметровым питоном, который весит двенадцать килограммов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рептилию обнаружила семья грибников. Деревянный ящик с раздвижными стеклами стоял недалеко от Полтевского шоссе в районе села Новый Милет. На место оперативно прибыли спасатели. Они погрузили ящик со змеей в автомобиль и доставили его в ветеринарную клинику.

«Неядовитая рептилия была в удовлетворительном состоянии, на стадии линьки и по внешним признакам сытно поевшая», — говорится в сообщении.

Подкидыша сотрудники ветклиники оставили у себя. Они планируют построить для питона специальный вольер.

Фото: [ пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

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