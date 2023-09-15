Подмосковные спасатели освободили трехлетнего ребенка, запертого в частном доме

Работники 254-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вскрыли дверь частного дома в поселке под Сергиевым Посадом, где находился трехлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник части Денис Косов, в Систему-112 обратилась взволнованная мать малыша. По словам женщины, ее сын закрылся на щеколду, когда она вышла во двор на несколько минут.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они вошли в дом через балконную дверь на втором этаже, поднявшись туда по трехколенной лестнице. Затем спасатели аккуратно вскрыли дверь с помощью металлического инструмента, обеспечив женщине доступ к сыну.

«Малыш обрадовался, увидев маму. В медицинской помощи мальчик не нуждался», — отметил Косов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли щенка, который провалился в заброшенный колодец в поселке под Солнечногорском.