Йеменские хуситы выпустили ракету по военному объекту рядом со столицей Израиля

Представители хуситского движения «Ансар аллах» нанесли удар по военному объекту, который расположен неподалеку от Тель-Авива. Они выпустили по нему гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, который контролируется представителями хуситов.

Удар был нанесен ракетными войсками вооруженных сил Йемена. Они запустили гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2». Целью для них был некий военный объект, который находится рядом с Тель-Авивом.

«Операция успешно достигла своих целей», — указал в телеэфире представитель движения.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удар по авианосной группе Соединенных Штатов. Они отчитались о том, что в ходе атаки сумели сбить американский истребитель. В то же время Пентагон утверждает, что боевой самолет F/A-18 был сбит в результате «дружественного огня» над Красным морем. По сообщению американских военных, их крейсер обстрелял истребитель и сбил его.