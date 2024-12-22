Хуситы заявили о нанесении 21 декабря ударов по авианосной группе США

Йеменские хуситы сообщили, что 21 декабря произвели удары по авианосной группе США USS Harry S. Truman. Об этом в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

Он отметил, что в ходе предпринятого хуситами обстрела американской авианосной группы удалось сбить американский истребитель F/A-18.

«Вооруженным силам удалось предотвратить нападение США и Великобритании на нашу страну, атаковав авианосец USS Harry S. Truman и ряд [сопровождавших] его эсминцев одновременно с началом вчера вечером агрессивной атаки против нашей страны», — сказал Сариа.

Ранее AP со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американский истребитель F/A-18 был сбит в результате «дружественного огня» над Красным морем. Пилоты, находившиеся на борту истребителя, катапультировались. Отмечалось, что, фактически, США сбили свое воздушное судно.

Отмечалось, что огонь по истребителю открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав ударной группы под командованием авианосца USS Harry S. Truman. На момент инцидента американские вооруженные силы проводили авиаудары по объектам, контролируемым хуситами.

21 декабря Центральное командование США сообщило о воздушных ударах по складу ракет и командному пункту хуситов в столице Йемена — Санe. Кроме того, на протяжении последних дней были сбиты несколько дронов и крылатая ракета в районе Красного моря.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес мощный авиаудар по Сане.