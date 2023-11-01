Йеменские шииты нанесли ракетный удар по Израилю

В заявлении сообщается, что удар нанесен по «оккупированным палестинским территориям».

В центральных и южных районах Израиля в связи с этим объявлялась воздушная тревога. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что удары не нанесли никого ущерба гражданскому населению страны. Большинство ракет было сбито над Красным морем, одна упала в пустыне Иордании.

Йеменские хуситы пообещали впредь наносить более качественные удары и делать это до тех пор, «пока не прекратится израильская агрессия».

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».