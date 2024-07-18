В Подмосковье подросток чуть не умер во время свидания. Юноша купил девушке букет. В момент вручения подарка он решил избавиться от упаковки с помощью садового ножа, но случайно напоролся на него, пишет «МК: срочные новости» .

ЧП произошло в селе Новое Раменского городского округа, уточняет издание. Нож прошел между ключицей и плечом. Подросток потерял сознание. Его возлюбленная вызвала на место скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу и экстренно прооперировали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

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