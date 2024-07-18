Юноша из Подмосковья едва не погиб на свидании, случайно напоровшись на нож — СМИ
«МК»: в Подмосковье юноша чуть не погиб на свидании, случайно напоровшись на нож
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье подросток чуть не умер во время свидания. Юноша купил девушке букет. В момент вручения подарка он решил избавиться от упаковки с помощью садового ножа, но случайно напоролся на него, пишет «МК: срочные новости».
ЧП произошло в селе Новое Раменского городского округа, уточняет издание. Нож прошел между ключицей и плечом. Подросток потерял сознание. Его возлюбленная вызвала на место скорую помощь.
Пострадавшего доставили в больницу и экстренно прооперировали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Подмосковья была госпитализирована в тяжелом состоянии после удара молнии.