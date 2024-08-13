Юноша получил травмы на железной дороге в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

Семнадцатилетний юноша попал в больницу после того, как получил травмы на железной дороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Все произошло в минувшее воскресенье на сто седьмом километре перегона «Хорошово» — «Конев бор». По данным ведомства, несовершеннолетний пострадал при следовании поезда.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье под колесами поезда погибли мужчина и женщина.