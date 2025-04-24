Юноша ранил родителей и сестру в Белгородской области

В поселке Разумное Белгородской области юноша совершил нападение с применением ножа на своих родителей и младшую сестру. Происшествие случилось 21 апреля в результате семейного конфликта.

Как сообщил РЕН ТВ, предварительно установлено, что 18-летний парень, поссорившись с главой семейства, нанес ножевые ранения 55-летнему отцу, 52-летней матери и 15-летней сестре.

Отец, несмотря на полученные раны, сумел дать отпор нападавшему, отобрал у него нож и нанес ответный удар. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода.

По данному факту следственные органы инициировали уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц. Молодой человек был задержан.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии подростки попали в больницу после драки с ножом.