Под Красноярском 17-летний водитель без прав устроил рискованную погоню с ДПС на угнанной машине
Фото: [Медиасток.рф]
На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае произошел инцидент с погоней, в центре которого оказался несовершеннолетний угонщик. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила детали происшествия.
По информации ведомства, экипаж ДПС идентифицировал автомобиль, числящийся в угоне. При попытке остановить транспортное средство водитель проигнорировал требование полицейских и предпринял попытку скрыться, спровоцировав преследование.
В ходе погони злоумышленник совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу для других участников движения. Для пресечения противоправных действий инспектору пришлось применить табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и по колесам автомобиля.
В результате этих мер угнанный автомобиль был остановлен. В ходе задержания выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. На пассажирском сиденье находился его совершеннолетний родственник.
В отношении молодого человека составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем.
