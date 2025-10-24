Под Красноярском 17-летний водитель без прав устроил рискованную погоню с ДПС на угнанной машине

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае произошел инцидент с погоней, в центре которого оказался несовершеннолетний угонщик. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила детали происшествия.

По информации ведомства, экипаж ДПС идентифицировал автомобиль, числящийся в угоне. При попытке остановить транспортное средство водитель проигнорировал требование полицейских и предпринял попытку скрыться, спровоцировав преследование.

В ходе погони злоумышленник совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу для других участников движения. Для пресечения противоправных действий инспектору пришлось применить табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и по колесам автомобиля.

В результате этих мер угнанный автомобиль был остановлен. В ходе задержания выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. На пассажирском сиденье находился его совершеннолетний родственник.

В отношении молодого человека составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Твери автомобиль врезался в автобусную остановку с людьми, четверо пострадали.