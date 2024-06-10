Юношу с ограниченными возможностями здоровья спасли из пруда в Подмосковье

В Подмосковье юноша с ограниченными возможностями здоровья подвернул ногу и упал в пруд, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

ЧП случилось в селе Павловская Слобода под Истрой. За помощью к спасателям обратились очевидцы. На место оперативно прибыли работники 222-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Они вытащили из воды восемнадцатилетнего пострадавшего, переложили его на мягкие носилки и передали бригаде медиков.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлппожспаса» ликвидировали торфяной пожар.