Торфяной пожар ликвидировали в Подмосковье

О возгорании в районе деревни Остров сообщили местные жители. Как рассказал начальник 272-й пожарно-спасательной части Андрей Барков, площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров, а на один «квадрат» тлеющего торфяника требуется около четырех тонн воды.

«Торфяное возгорание не так легко ликвидировать. <…> Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем», — указал он.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелась квартира, пострадали несколько человек.