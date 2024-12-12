Общественники предложили запретить продажу пиротехники на время спецоперации

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой ввести временный запрет на реализацию пиротехнических изделий во время проведения спецоперации. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что ключевая цель инициативы лежит в обеспечении общественного спокойствия, безопасности граждан и укрепления солидарности вокруг общей задачи — поддержки наших военнослужащих и сохранении стабильности внутри России.

По мнению общественников, из-за сегодняшних геополитических вызовов массовое применение пиротехники может привести к серьезным проблемам. Фейерверки и прочие пиротехнические средства могут создавать визуальные и звуковые эффекты, которые способны восприниматься населением как признаки ЧС или воздушной тревоги, прежде всего жителями приграничных регионов РФ.

Отмечается, что также в условиях проведения спецоперации, когда ресурсы страны направлены на поддержку военных и их семей, массовое расходование средств населением на пиротехнические изделия является неуместным.

Ранее эколог Пукалов рассказал о последствиях новогодних салютов.