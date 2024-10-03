Юрист Хаминский дал оценку шансам блогеров Чекалиных отправиться в СИЗО

По словам юриста Александра Хаминского, блогеры Валерия и Артем Чекалины, подозреваемые в нелегальном переводе за рубеж свыше 250 млн рублей, вероятнее всего, избегут ареста в СИЗО, тем не менее в данном деле могут появиться и отягчающие обстоятельства, которые «откроют» им путь в следственный изолятор. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что, как правило, задержание на двое суток происходит для того, чтобы определить процессуальный статус фигуранта, предъявить обвинение и решить вопрос с мерой пресечения. В этот же период активно проводятся допросы свидетелей и дается оценка изъятым предметам и документам. Это дает возможность точнее определиться с квалификацией инкриминируемых деяний.

По мнению юриста, хотя преступление характеризуется как тяжкое, оно, согласно ст. 108 УПК РФ, относится к так называемым предпринимательским составам, то есть обвиняемые не должны подвергаться аресту. Исключениями является отсутствие постоянного место жительства, нарушение режима более мягкой меры пресечения или факт сокрытия от суда и следствия. Но Чекалины не подпадают ни под одно условие, поэтому риск отправиться в СИЗО их миновал.

Он добавил, что при этом следователи могут найти и иные составы преступлений в действиях фигурантов. Так, наличие несанкционированного доступа к системе электронных платежей может стать причиной предъявления обвинения по ст. 187 УК РФ, которая как раз открывает прямой путь в следственный изолятор. В целом в случае доказанной вины экс-супругам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у Лерчек случилась истерика из-за задержания после допроса.