RT: у Лерчек случилась истерика из-за задержания после допроса

По предположению источника RT , блогеров Артема и Валерию Чекалиных могли задержать после допроса Лерчек. По словам собеседника, девушка могла «наговорить лишнего».

На Чекалиных завели уголовное дело из-за оплаты фитнес-марафонов в Дубае с помощью подложных документов. Полагают, что десятки миллионов рублей ушли нерезидентам РФ. Лерчек дала показания в отделении полиции, аналогично сделал Артем.

«Артем находился в отделе с утра, сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 со своей командой адвокатов. Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол», — поделился источник.

Напомним, по выводу сумму в 251 млн рублей за рубеж был задержан еще один фигурант дела: бывший сотрудник Чекалиных. Источник канала отметил, что на блогеров пожаловался экс-директор компании «Би Фит».

Ранее сообщалось, что Чекалиных задержали на 48 часов после продолжительного допроса.