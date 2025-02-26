Юрист Хаминский оценил инициативу ужесточения наказания за повреждение имущества

Комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал принятие законопроекта, ужесточающего санкцию за уничтожение или повреждение чужого имущества по причине ненависти или вражды. Согласно ему максимальный срок лишения свободы до пяти лет. По словам юриста Александра Хаминского, указанная мера является избыточной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что даже при сегодняшнем состоянии законодательства такие действия умелые адвокаты могут представить как уголовно наказуемые деяния. В этом случае достаточно соблюдать ключевой квалифицирующий признак — значительность ущерба.

По мнению эксперта, суд избирает конкретную меру, исходя из характера совершенного преступления и наличия отягчающих и смягчающих обстоятельств. По ст. 63 УК РФ вражда и ненависть относятся к отягчающим обстоятельствам и дают возможность вместо штрафа назначить реальный срок. Тем не менее для мелких «бытовых» проступков видов наказания вполне достаточно.

Он добавил, что строгость наказания должна прежде всего зависеть от степени причиненного вреда и от мотивов лица, который совершает преступления. В противном случае закон к бытовым преступлениям может оказаться более строгим.

Ранее он пояснил упрощенный порядок вступления в наследство.