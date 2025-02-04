В России упростили порядок вступления в наследство

С 5 февраля в России вступит в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, сообщил в интервью РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

8 августа 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, согласно которым загсы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах.

Теперь нотариусы будут обязаны запрашивать необходимые сведения через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Нововведение позволит упростить процесс вступления в наследство и уменьшит число судебных споров о наследстве, отметил эксперт.

Кроме того, проверка сведений позволит предотвратить мошенничество с недвижимостью.

Получение сведений из загсов позволит нотариусам упростить процедуру извещения родственников об открытии наследства, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили оповещать семьи людей, у которых могут изъять земельные участки.