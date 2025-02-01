Юрист Хаминский оценил возможность возвращения Чубайса в Россию

Ряд экс-заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса задержаны в столице. Юрист Александр Хаминский оценил возможность возвращения самого Чубайса на родину. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, деятельность указанного холдинга, который долгое время возглавлял Анатолий Чубайс, в последние годы стала поводом для многочисленных уголовных дел в отношении ее бывшего руководства: следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и подчиненным Анатолия Чубайса Олегу Киселеву и Олегу Дьяченко. Кроме того, в начале этого года двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева уже объявили в международный розыск. Тем не менее ни по одному из дел бывший руководитель компаний не был привлечен к ответственности и даже не проходит в качестве свидетеля.

Юрист подчеркнул, что, вероятно, эта осторожность со стороны правоохранительных органов вызвана нежеланием вспугнуть Анатолия Чубайса до его возвращения в Россию.

По его мнению, если у Чубайса отсутствует ВНЖ иного государства, то не исключена возможность того, что ему придется вернуться в Россию с целью решения вопросов с личными документами. Вследствие чего уже не исключено, что он может быть задержан для проведения процессуальных действий, связанных с уголовными делами, касающимися деятельности «Роснано».

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре России пообещали провести проверки после обращения депутатов о Чубайсе.