В ГП пообещали провести проверки после обращения депутатов о Чубайсе

Генеральная прокуратура рассмотрела запрос депутатов по делу бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и начала проверку, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Недавно Картаполов вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности Андреем Луговым направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет обращения, в которых содержалась просьба о проведении проверки служебной деятельности Анатолия Чубайса на наличие признаков уголовных правонарушений.

Ранее сообщалось, что силовые структуры задержали троих бывших заместителей Анатолия Чубайса в рамках расследования дела о превышении полномочий.