Юрист Хаминский перечислил ключевые ошибки рыбаков, приводящие к штрафу

В минувшем году суды РФ вынесли приговоры почти двум тысячам человек за незаконную рыбалку. Юрист Александр Хаминский рассказал о ключевых ошибках рыбаков, приводящих к крупным штрафам. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, уже четыре года в стране действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, установившие презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Теперь каждый россиянин имеет право в таких водоемах ловить рыбу, и никто не может за это брать деньги.

Юрист подчеркнул, что при этом запрещена рыбалка с применением взрывчатых и химических веществ, электротока, сетей. Кроме того, имеется ограничение и по весу улова: не более пяти килограммов рыбы на человека в сутки. За нарушение правил рыболовства установлена как административная, так и уголовная ответственность.

По его мнению, уголовная ответственность может наступить, если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного и особо крупного ущерба.

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