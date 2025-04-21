Юрист рассказал, какой срок можно получить за ловлю рыбы с использованием динамита

С наступлением весны на водоемах страны все чаще можно увидеть рыбаков, которые, предаваясь любимому хобби, иногда нарушают действующее законодательство. Подробности интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил юрист ЮК «Право-Сити» Матвей Елисеев.

По словам Елисеева, действующие нормы закона предусматривают для рыбаков как административную, так и уголовную ответственность. В некоторых случаях нарушители могут отделаться банальным штрафом. Например, за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (статья 7.11 КоАП РФ) гражданину грозит штраф в размере тысячи рублей.

Однако регламентируется рыболовство и уголовным кодексом. В частности, за незаконную добычу с причинением крупного ущерба, с применением плавсредств, взрывчатых и химических веществ, электротока и других запрещенных орудий, добычу в местах нереста и на миграционных путях, на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия (статьи 256 УК РФ), предусмотрен штраф в 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

В эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» читайте о том, какие еще штрафы грозят рыбакам, не соблюдающим нормы закона.