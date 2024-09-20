Юрист Хаминский перечислил способы привлечения Кашпировского к ответственности за мошенничество

На экстрасенса Анатолия Кашпировского подали жалобу в Следственный комитет РФ и требуют проверить деятельность экс-телеведущего на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов. По словам юриста Александра Хаминского, для привлечения его к уголовной ответственности нужны доказательства того, что он нарушает условия заключаемых им договоров и крадет деньги клиентов, вводя их в заблуждение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что открыть дело на экстрасенса по одному лишь заявлению активистов невозможно. Так, для привлечения Кашпировского к уголовной ответственности за мошенничество активистам следовало самостоятельно прийти на подобный сеанс, предварительно заключив с ним гражданско-правовой договор или согласившись с рекламной офертой. И лишь в случае, если обязательства, указанные в этой оферте, не были бы выполнены, они могли бы однозначно заявить, что у них пытались похитить денежные средства путем введения их в заблуждение.

По мнению юриста, завести на экстрасенса дело по уклонению от уплаты налогов по заявлению активистов следком также не сможет, поскольку для него потребуется соблюсти ряд формальностей и процедур.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что экстрасенс Кашпировский одержим идеей всех исцелить.