Юрист Хаминский пояснил опасность усыпления бродячих собак

В нижней палате парламента рассматривают предложение о внесении изменений в закон об ответственном обращении с животными, которое подразумевает разрешение регионам усыплять собак из приютов, если они не будут востребованы в течение месяца. По словам юриста Александра Хаминского, данная мера является неэффективной и потенциально опасной. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что в целом эвтаназия не решит проблему сокращения количества инцидентов с участием животных, а может создать условия для легализации массового отлова и уничтожения, в том числе и домашних питомцев. В связи с этим необходимо пересмотреть законодательную инициативу, ссылаясь на статистику и социальные последствия. Так, уничтожение собак не устранит причин: свалки, отсутствие программ стерилизации и контроля.

По мнению юриста, усыпление дворовых любимцев, которых жители многоэтажек подкармливают и лечат, может оказать пагубное влияние на психическое здоровье детей. Таким образом, законодателям предстоит учесть не только статистику, а также и этические вопросы. В противном случае Россия рискует стать государством, где жестокость маскируется под заботу о безопасности.

Ранее жителям Подмосковья напомнили об обязательной регистрации домашних животных.