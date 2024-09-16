Психолог Дугенцова назвала способы предотвращения появления массовых убийц в школах

В Челябинске 13-летний школьник напал на одноклассников с ножом и молотком. Трое детей и учительница химии получили серьезные ранения. Подросток принимал участие в суицидальной игре-квесте, где финалом должно было стать самоубийство. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, все зависит от того, всегда ли ребенок был замкнут. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что в случае, если ребенок отстранился, избегает общения с родителями и сверстниками, предпочитает одиночество, то в этом случае необходимо его срочно отвести к детскому психологу. Если же ребенок всегда замкнутый и живет «в своем мире», то в такой ситуации необходимо обратиться к детскому психиатру.

По мнению психолога, после этого, если ребенку поставлен психиатрический диагноз, стоит изучить его, а также препарат и влияние его на ребенка, а потом подобрать «ключик» к чаду. Если же у ребенка имеется психологическая травма, то родителям важно работать сообща с детским психологом, а также важно быть более ласковыми и аккуратными в выражениях и общении, поскольку в данный период психика особенно уязвима.

Ранее блогер Васильев назвал причины трагедии в челябинской школе.