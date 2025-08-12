Юрист Хаминский пояснил, почему СБП стала системой мошенников

Система быстрых платежей, созданная для удобства россиян, превратилась в инструмент для скрытых списаний денег. По данным юриста Александра Хаминского, участились случаи, когда при разовой оплате клиенту навязывают привязку карты, открывая дорогу для регулярных списаний без согласия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что особенно рискуют пользователи агрегаторов и онлайн-кинотеатров. Проблема усугубляется тем, что СБП не поддерживает механизм оспаривания платежей, в отличие от обычных банковских переводов.

Для защиты финансов юрист советует регулярно проверять раздел автоматических платежей в банковском приложении и избегать кнопки «Привязать карту». С июля 2025 года банки обязаны предупреждать клиентов о рисках, но этого недостаточно.

Ранее сообщалось, что сбой в СБП парализовал быстрые переводы в России.