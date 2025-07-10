Сбой в СБП парализовал быстрые переводы в России

Массовый сбой нарушил работу СБП — клиенты не могут проводить переводы, пострадали и крупные банки. Об этом сообщил ТАСС.

Система быстрых платежей столкнулась с масштабными техническими проблемами, из-за которых пользователи по всей стране не могут выполнять переводы. По данным Национальной системы платежных карт, источник сбоя находится на стороне внешнего провайдера. Это привело к временному параличу операций, в том числе между крупнейшими банками.

Пользователи активно сообщают о затруднениях в работе мобильных приложений Т-Банка, Сбера и ряда других финансовых учреждений. Некоторые из них не могут не только отправить, но и получить средства через СБП. При этом внутренние переводы по номеру телефона также оказались недоступны.

Временные трудности уже привели к возмущению среди клиентов и волне жалоб в соцсетях. Финансовые организации отмечают, что ведутся работы по восстановлению функциональности. Представители операторов пообещали устранить неполадки в кратчайшие сроки, однако точные сроки восстановления не называются.

Ранее в Госдуме раскрыли суть новостей о блокировке переводов в России.