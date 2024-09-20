Пентагон: удары ВСУ вглубь России не помогут Киеву выиграть войну

В США сомневаются, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием поможет Украине одержать победу в военном конфликте.

Такое заявление сделала Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона, сообщает РИА Новости.

По ее словам, применение дальнобойного оружия не позволит кардинальное изменить ситуацию для Киева.

Сингх также назвала «заблуждением» идею о том, что разрешение ВСУ бить вглубь РФ западным оружием поможет Киеву вернуть утраченные территории.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва на Восточную Европу и Россию.