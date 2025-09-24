Юрист Хаминский раскрыл вероятность ареста имущества Агаларовых

Попытка потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» наложить арест на имущество владельцев компании Araz и Emin Agalarov столкнулась с правовыми ограничениями. Как пояснил юрист Александр Хаминский, Следственный комитет не может применить такие меры, поскольку бизнесмены официально не признаны подозреваемыми или обвиняемыми. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ходатайство было подано в рамках отдельного уголовного дела о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие устанавливает, почему после нападения террористов система пожаротушения в комплексе не сработала, что привело к масштабному пожару и гибели людей. Однако текущий статус Агаларовых не позволяет наложить арест на их активы — для этого в первую очередь нужно предъявить им официальные обвинения.

Юрист подчеркнул, что даже если уголовное преследование в отношении владельцев не будет возбуждено, у потерпевших сохраняется право на компенсацию. Они могут подать гражданский иск о возмещении ущерба, возникшего вследствие пожара. Таким образом, вопрос имущественной ответственности остается открытым, но его решение перемещается из уголовной плоскости в гражданско-правовую.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокусе» оформили 166 больничных листов.