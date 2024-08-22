Юрист Хаминский рассказал о сроках для террористов за вербовку в свои ряды

В Хабаровском крае ФСБ задержала иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана для участия в международной террористической организации. По словам юриста Александра Хаминского, при ряде обстоятельств подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что наиболее мягким вариантом в условном понимании в этом случае станет лишение свободы до 15 лет.

По мнению юриста, если речь идет о вербовке как части преступной деятельности по организации террористического сообщества, то санкция будет намного строже — лишение свободы на 15-20 лет. А при условии участия в преступлениях, повлекших человеческие жертвы, самому преступнику и вербовщику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Белоруссии заявили о попытках вербовки граждан республики на границе с Латвией и Литвой.