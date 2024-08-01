Юрист Крохин перечислил важные детали противопожарных дверей в здании

Дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что подъездная дверь должна быть с прозрачной вставкой. На фоне этого ряд ресурсов рекомендовали жильцам потребовать от управляющей компании заменить им дверь в подъезде на стеклянную, ссылаясь на ст. 161.1 ЖК РФ. По словам юриста Константина Крохина, изменения для него неизвестны, к тому же все эти правила не означают необходимость замены дверей. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что вызывает сомнение и тот факт, что большая часть жильцов вообще будут поднимать данный вопрос.

По мнению юриста, лишь эвакуационные двери в подъезде должны быть стеклянными, что уже давно закреплено правилами пожарной безопасности и почти везде соблюдается. Кроме того, в многоквартирных домах с конца прошлого века кроме обычных лестниц имеются и незадымляемые, то есть специальная лестница, куда не попадает дым, не соединена с лифтовыми холлами, таким образом, это специальный отдельный выход. Там тоже имеются требования к этим дверям, которые минимум на 50% должны быть стеклянными.

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