Юрист Кузнецов назвал самые частые причины признания сделки с недвижимостью недействительной

Приобретение земельного участка или дачи может быть сопряжено с рядом трудностей. Перед окончанием сделки следует оценить риски и проверить участок на соответствие границам, чтобы потом не возникло проблем с администрацией и не пришлось отстаивать право собственности через суд. Адвокат Денис Кузнецов раскрыл наиболее частые причины, по которым сделка может быть недействительной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, нужно запросить у продавца выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поскольку сегодня это единственный способ подтвердить право собственности.

Юрист добавил, что сделка может быть оспорена в ряде случаев, в связи с чем перед покупкой земельного участка или дачи необходимо внимательно все проверить. Но если покупатель столкнулся с недобросовестным продавцом, чаще всего приходится обращаться в суд и затягивать разбирательство.

По его мнению, при покупке земельного участка стоит всегда обращаться к кадастровым инженерам, что в итоге обезопасит покупателя и предотвратит возможные проблемы в будущем.

Ранее юрист Мордас назвала действия при нарушении договора застройщиком.