Юрист Кваша: банки отслеживают все движения денег

Летом 2024 года в России заработал новый механизм защиты от мошенников, который напрямую затрагивает каждого владельца банковского счета. Изменения в Закон РФ «О национальной платежной системе» обязали банки блокировать любые операции с участием реквизитов из специального реестра Банка России и уведомлять об этом клиентов. Как объясняет юрист Дмитрий Кваша, банковские алгоритмы отслеживают все движения денег. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что любое отклонение от привычной финансовой картины — ночной платеж, нехарактерно крупное поступление или моментальный перевод полученной суммы дальше — может привести к блокировке. В этом случае клиенту придет запрос с требованием пояснить операцию. Если под подозрением всего один платеж, разблокировать счет относительно просто. Достаточно подтвердить его легитимность по телефону, в чате или предоставив документы — договор, расписку или подтверждение второй стороны. Гораздо сложнее вернуть доступ, когда алгоритм отметил целую серию нетипичных транзакций. Доказывать добросовестность каждой — долгая и сложная процедура.

По мнению юриста, особую опасность представляют переводы от незнакомцев. Например, если вы продаете товар в интернете, а плательщиком окажется человек с испорченной репутацией, через которого выводят украденные средства. Банк заблокирует ваш счет для возврата денег их законному владельцу. Еще рискованнее — получить ничем не обоснованный перевод от неизвестного лица. Тратить эти деньги или возвращать обратно нельзя. Первым делом необходимо сообщить в банк о случившемся, иначе вас могут заподозрить в соучастии.

Он добавил, что, чтобы минимизировать риски, эксперт советует придерживаться нескольких правил. Всегда точно знать, кому вы отправляете деньги, и указывать назначение платежа. Стараться не нарушать свою обычную финансовую канву: избегать резких скачков в суммах или частоте переводов. Не переводить средства сразу после их получения. И помнить, что длительный телефонный разговор перед крупной операцией также может быть расценен как признак обработки мошенниками. Если блокировки избежать не удалось, оспаривать решение следует через банковскую систему, а не через суд, где процесс может сильно затянуться. При отсутствии криминала Центробанк, как правило, идет навстречу. На время рассмотрения заявления человек не остается полностью без средств: он может снимать ограниченную сумму наличными в отделении банка.

Ранее депутат Аксаков заявил, что контроль за финансами россиян — вынужденная мера в условиях СВО.