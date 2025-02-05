Юрист Кваша назвал плюсы и минусы сбора биометрии мошенников

Кабмин России планирует создать базу биометрических данных мошенников, которая поможет в дальнейшем раскрывать преступления подобного характера. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, насколько законна эта инициатива, поспособствует ли она борьбе с киберпреступниками и насколько эффективно в нашей стране раскрываются подобные преступления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сбор биометрических данных для выявления мошеннических схем и предупреждения граждан о том, что они могут стать жертвой, является в целом положительной тенденцией. Вопрос лишь в том, как станет определяться мошенник на том конце провода. При этом в плане Закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» весьма много пострадавших компаний и физических лиц, которым блокировали счета только в связи с тем, из-за того, что какие-либо их действия с банковскими счетами выглядели как мошеннические.

Юрист добавил, что в случае с созданием новой базы данных могут появиться похожие инциденты, в связи с чем нужно учитывать, как именно станут определяться мошеннические действия. При этом могут пострадать многие квалифицированные специалисты, занятые в финансовом или банковском секторе, например в ходе обзванивания должников с просьбой вернуть деньги.

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