Эксперт Климов объяснил необходимость установки биометрической защиты на телефон

Эксперт в сфере IT безопасности Георгий Климов в беседе с RuNews24.ru рассказал, зачем россиянам нужна биометрическая защита на телефоне и почему это в разы безопаснее других способов.

PIN-коды, как правило, можно легко подобрать и взломать телефон, однако биометрию обойти в разы труднее. Когда телефон считывает поведение и образ живого человека, он делает точные расчеты. Это позволяет защищать от несанкционированного доступа эффективно.

Климов также отметил, что еще одним удобством биометрической системы является быстрая работа. Достаточно посмотреть в экран или зажать отпечаток, чтобы произошел вход в систему.

Причем биометрическую систему уверенно внедряют в разные устройства. Оснащают ими панели контроля доступа, камеры видеонаблюдения и другую современную технику, работающую на благо безопасности жителей.

«Если ваш телефон украдут или он потеряется, то биометрическая защита поможет предотвратить доступ злоумышленников к вашим данным. Кроме того, биометрические данные сложнее подделать, чем пароли, что делает их менее уязвимыми для взлома», — комментирует эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой угрозе в интернете.