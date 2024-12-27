Юрист Кваша назвал способы пожаловаться на пьяных водителей в новогодние праздники

В новогодние праздники одним из наиболее распространенных нарушений является вождение транспортного средства в нетрезвом виде, это может приводить к достаточно серьезным либо даже трагическим последствиям. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, куда необходимо обращаться, как правильно составить жалобу в этом случае. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, естественно, сообщать нужно обычно по номеру 02 либо 102. Жалоба может быть и анонимной, если сообщающий переживает, что в дальнейшем может подвергнуться преследованию. Следует сказать, какие критерии дают возможность определить, что человек находится в нетрезвом состоянии, указать водителя, марку и госномер автомобиля, в каком направлении движется. Сотрудники полиции и ГИБДД должны отреагировать посредством камер перехвата, определить, где движется указанное транспортное средство, задержать.

Юрист пояснил, что наказание в этом случае зависит от того, первый раз или нет человек задерживается в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее юрист Соловьев напомнил о правилах поведения в новогоднюю ночь.