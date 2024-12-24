Юрист Соловьев напомнил о правилах поведения в новогоднюю ночь

Новогоднее застолье начинается незадолго до боя курантов, и может продолжаться до самого утра, сопровождаясь громкими разговорами, музыкой и прочими составляющими праздничного веселья. Закон в этом случае не всегда стоит на защите спокойствия граждан. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, нередко региональные законы «О тишине» в новогоднюю ночь, даже если они запрещают шум, работают весьма условно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что тем не менее это не значит, что празднующим можно абсолютно все. Так, в случае, если уровень допустимого шума находится в пределах разумности и уважения прав другого человека, то наряд полиции маловероятно поедет по вызову. Однако если слышатся ссоры, какие-то звуки борьбы, звуки, которые говорят о том, что происходит драка или еще какие-то нарушения закона, то здесь необходимо проявлять активную гражданскую позицию и вызывать полицию.

По мнению юриста, особо переживать из-за шума в новогоднюю ночь не стоит. Так, это может причинять неудобства для ряда граждан, тем не менее заставить людей не праздновать Новый год маловероятно получится.

Он подчеркнул, что при этом дефицита сотрудников правопорядка на Новый год быть не должно.

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