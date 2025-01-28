Юрист Кваша назвал способы привлечь народных целителей к ответственности

За оказанием медуслуг каждый год обращается огромное число людей. Однако, есть те, кто пользуется услугами специалистов, занимающихся так называемой народной медициной. В нижней палате парламента обсуждается законопроект, который станет регламентировать деятельность подобных специалистов. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, какую юридическую силу имеет такой документ и каким образом защитить свои права. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, согласно закону, оказание медпомощи, ведение меддеятельности без соответствующего на то разрешения, лицензии, медобразования запрещено, а для медработников в свою очередь установлены наиболее жесткие меры ответственности, чем для лиц, которые таковыми не являются.

Юрист подчеркнул, что значительная часть так называемых целителей, занимающихся народной медициной, не имеют соответствующего медобразования, что вполне приводить к трагическим последствиям.

По его мнению, таким «целителям» можно предъявить обвинение по ст. 235 УК РФ, подразумевающая незаконное занятие частной медицинской практикой лицом без соответствующего разрешения или лицензии. К тому же привлечь народного целителя к ответственности проще, если у пациента имеются основания на медицинское лечение. Однако стоит помнить о том, что самолечение нередко может приводить к необратимым последствиям.

Ранее сообщалось, что в России создан первый реестр народных целителей.