Юрист Кваша причины отсутствия влияния штрафов на экономические преступления

Минюст России выступил с инициативой увеличить штрафы за совершение экономических преступлений. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, какие экономические нарушения в нашей стране совершают наиболее часто и почему штраф за них может быть лучшим наказанием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в целом индексация штрафов только ужесточит существующее наказание за преступления экономического характера, поскольку люди стали лучше жить, больше зарабатывать, штрафы для них стали не такими большими.

Юрист отметил, что самым популярным видом экономических преступлений является мошенничество, под определение которого в России может попасть любой вид деятельности, даже законный. В целом вымогательства, дачи взятки также совершаются, тем не менее нечасто раскрываются.

По его мнению, для любого преступника не имеет значения, вырос ли штраф за то или иное нарушение, поэтому в большинстве своем индексация штрафов не снизит число правонарушений в сфере экономических преступлений. Таким образом, для того чтобы государству сократить уровень преступности, нужно работать не с последствиями, а с первопричиной.

Ранее сообщалось, что за незаконную регистрацию ИП в России начнут сажать в тюрьму на пять лет.