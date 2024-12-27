За незаконную регистрацию ИП в России начнут сажать в тюрьму на 5 лет

Кабинет министров Российской Федерации направил в Государственную думу законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за нелегальную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП). Этот законопроект доступен для ознакомления в электронной базе данных Государственной думы.

В соответствии с предложенным законопроектом, за регистрацию предприятий через подставных лиц и с использованием поддельных документов, а также за содействие в этом процессе, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако, если преступление совершено впервые, то лица, его совершившие, освобождаются от уголовной ответственности.

«Предлагаемые изменения статей 173.1, 173.2 УК РФ, с учетом их направленности на повышение уровня уголовно-правовой охраны правоотношений в экономической сфере, концептуальных возражений не имеют», — приводится в тексте документа.

В соответствии с информацией, в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса будут внесены поправки, которые ужесточат ответственность за незаконную регистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей.

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