Юрист Кваша рассказал, каким образом Центробанк ограничит взыскание долгов в обход суда

Банк России разрабатывает изменения в законодательство, ограничивающие возможность коллекторов взыскивать долги с физлиц. По словам юриста Дмитрия Кваши, банки редко используют нотариальные надписи для взыскания долгов, однако данный способ существенно упрощает и ускоряет процесс привлечения заемщика к ответственности. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что получить исполнительную надпись у нотариуса гораздо проще, чем устраивать «возню» и обращаться в суды общей юрисдикции. При этом исполнительная надпись нотариуса гораздо дешевле судебных разбирательств.

По мнению юриста, исполнительная надпись нотариуса имеет несколько «подводных камней» для заемщиков. Так, при применении данной надписи банки могут настолько быстро взыскать долг, что заемщик это даже не сразу заметит.

Он добавил, что при подобном методе взыскания денег у должника оказывается гораздо меньше времени с целью сориентироваться в ситуации и обжаловать данное решение в суде.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда.