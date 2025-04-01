Юрист-международник Мацала назвал способы заменить иностранное водительское удостоверение на российское

С апреля завершается период, который дан иностранным гражданам, получившим вид на жительство России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, заменить свои национальные водительские права на российские. По словам юриста-международника Ореста Мацалы, в случае если водитель предъявит иностранное удостоверение, это повлечет за собой наложение административного штрафа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что за указанное нарушение наступит ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и наложение штрафа в размере от пяти тысяч до 15 тыс. рублей. Также в случае невозможности найти подходящего водителя для управления данным автомобилем предусмотрено задержание автомобиля и перемещение на спецстоянку.

По мнению эксперта, возложение обязанности по замене водительского удостоверения даст больше данных о водителях, которые эксплуатируют автомобили по российским дорогам, что облегчит их идентификацию.

Он пояснил, что с сегодняшнего дня кандидат на получение российского национального водительского удостоверения должен обратиться в экзаменационное подразделение ГАИ и подать заявление, документ, удостоверяющий личность, медзаключение об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством, иностранное удостоверение и СНИЛС.

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