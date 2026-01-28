Юрист объяснил, почему отца в Воронеже, рисковавшего ребенком, не лишат родительских прав

Скандальное видео, на котором мужчина в Воронеже спускает маленького сына на тросе из окна многоэтажки, вызвало закономерный вопрос: как система должна реагировать на такого родителя? По словам юриста Александра Хаминского, формально отец, скорее всего, избежит крайней меры — лишения родительских прав, но столкнется с серьезным ограничением. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт объясняет, что лишение прав — это жесткая санкция, применяемая судом только по строго определенному перечню виновных действий, который приведен в Семейном кодексе. В него входят жестокое обращение, злостная неуплата алиментов, хронический алкоголизм или совершение умышленного преступления против ребенка. Как ни парадоксально, инцидент с тросом, при всей его очевидной опасности, может не подпадать под эти юридические критерии, поскольку ребенок, к счастью, не пострадал физически, а само действие сложно однозначно квалифицировать как «жестокое обращение» в контексте закона.

По его мнению, для защиты детей в подобных ситуациях существует процедура ограничения родительских прав. Это временная, но действенная мера. Если суд согласится с доводами органов опеки, что поведение отца представляет угрозу, ребенка изымут из семьи. При этом мужчина сохранит формальный статус родителя и обязанность платить алименты, но будет полностью отстранен от воспитания. Это даст ребенку возможность жить в безопасности, а отцу — время осознать ситуацию и, возможно, впоследствии восстановить свои права через суд.

Юрист резюмировал, что система защиты прав детей в этом случае демонстрирует гибкий подход. Итогом прокурорской проверки станет не эмоциональная, а юридически взвешенная оценка: вместо символичного «ярлыка» на отца будет наложена практическая мера, которая в приоритете ставит благополучие ребенка, физически ограждая его от опасных экспериментов. Случай в Воронеже, где подлинность видео еще оспаривается, становится показательным: закон стремится не покарать, а прежде всего пресечь реальную угрозу, даже если для этого приходится использовать не самые радикальные, но более прицельные инструменты.

